Thesocialpost.it - Bollette luce e gas, rincari e novità dal 1° gennaio 2025: quanto e chi pagherà di più. Ecco cosa cambia

Il nuovo anno porta con sé anche brutte sorprese, soprattutto sul fronte delledie gas. Nel, infatti, i costi dell’energia elettrica torneranno a salire: sarà un rincaro di circa il 18,2% e interesserà circa 3,4 milioni di clienti vulnerabili che sono rimasti nel servizio di maggior tutela (il regime in cui le condizioni economiche e contrattuali sono regolate dall’Arera, Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). In questa definizione, rientra chi ha un’età superiore a 75 anni, disabili, percettori di bonus sociale e altre categorie ritenute deboli. Come riporta il Corriere, nel primo trimestre del nuovo anno, l’analisi delle singole componenti “evidenzia che l’aumento della spesa è principalmente dovuto ai costi di acquisto dell’energia elettrica e alle relativeperequazioni (complessivamente +16%) e ai costi di dispacciamento (+2,4%)”.