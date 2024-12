Berlino attacco col coltello tra i passanti a poche ore da Capodanno | due feriti gravi Preso l’aggressore | Ha problemi mentali

Leggi su Open.online

Un uomo ha aggredito iarmato dinella tarda mattinata di oggi, 31 dicembre, a. Almeno due persone sono rimaste ferite in modo grave e sono state portate d’urgenza in ospedale. L’agguato si è verificato intorno alle 11.50 davanti al mercato Rewe in Quedlinburger Strasse, nel quartiere di Charlottenburg. Intervenuta, la polizia ha arrestato, che secondo i primi riscontri sui media tedeschi avrebbe. Non si conoscono le sue generalità. Sembrerebbe da escludersi quindi al momento il movente terroristico, anche se la polizia si mantiene prudente e fa sapere di stare indagando su quanto accaduto. Soltanto 11 giorni fa uncon un’auto sulla folla ai mercatini di Natale di Magdeburgo aveva fatto strage, scioccando la Germania, che nel 2024 che sta per chiudersi ha già subito altri attacchi di matrice terroristica anche con accoltellamenti.