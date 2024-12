Ilgiorno.it - Attaccato dallo squalo, la figlia del superstite Peppino Fappani: “Quell’uomo gridava aiuto, papà credeva che avesse avuto un malore”

Sta meglio e potrebbe lasciare l’ospedale oggi, il 69enne odontotecnico in pensione di Soncino (Cremona), scampato all’attacco di unomentre era in vacanza a Marsa Alam, in Egitto. L’uomo, domenica era vicino alla barriera corallina quando ha sentito il connazionale Gianluca Di Gioia, romano di 48 anni, chiedere. Il cremasco era a pochi metri e ha pensato a undell’uomo e non ha quindi esitato a gettarsi in acqua. Così si è trovato però a fronteggiare lo stessomakò che aveva azzannato Di Gioia alle gambe e alle braccia, procurandogli ferite mortali. Ancheè stato, riportando ferite alle gambe e a un braccio. Il cremasco è stato poi messo in salvo dalla sorveglianza egiziana che lo ha portato a riva insieme a Di Gioia, per il quale, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.