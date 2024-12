Iltempo.it - "Voglio capire chi è stato", Gianni Ippoliti preso a pugni per un parcheggio: notte di paura

Un pugno in faccia per una lite in pieno centro a Roma, probabilmente per motivi di viabilità. La vittima, il noto conduttore tv, che riesce a prendere parte del numero di targa del furgone bianco alla cui guida c'è l'aggressore, che si è dato alla fuga.movimentata quella tra sabato e domenica scorsi per. "Non neparlare, devo metabolizzare quello che è successo. Ora ho bisogno di riposare, poi penserò a tutto e soprattutto achi è", racconta l'autore e conduttore al Messaggero. I fatti in via de' Prefetti, pieno centro storico, alle 4 del mattino. Secondo quanto ricostruitosi trovava nei pressi del posteggio così come il furgone bianco. Tra i due scatta una discussione, prima gli insulti poi l'altro uomo scende dal mezzo e tira un pugno in pieno volto al conduttore tv che cade a terra andando a sbattere contro un'altra auto parcheggiata.