Zonawrestling.net - VIDEO: Kofi Kingston e Xavier Woods regalano del carbone ad un giovane fan

A inizio dicembre Kofi Kingston e Xavier Woods hanno radicalmente cambiato atteggiamento dando vita ad un vero e proprio turn heel. Nel decennale dalla nascita del New Day, hanno scaricato Big E e da allora sono tra i più odiati dai fan. Addirittura la madre di Xavier Woods ha preso le distanze dal figlio. Beffa per il giovane fan Durante un Live Event tenutosi nella giornata di ieri a Rosemont, Illinois, Kofi Kingston e Xavier Woods si sono presi gioco di un giovane fan. I due gli hanno dato un pacchettino regalo ed il ragazzo ha iniziato a scartarlo felice. La sorpresa all'interno, però, è stata una delusione. Per il fan un bel pezzetto di carbone. Il ragazzo ha poi gettato a terra il "regalo" ed i due del New Day lo hanno definito un ingrato.