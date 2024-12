Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 30-12-2024 ore 17:45

DEL 30 DICEMBRE ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPIUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALL’AUTOSTRADA A1, SEGNALATO UN INCIDENTE AL KM 555 IN DIREZIONE NAPOLI, SIAMO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD E GUIDONIA MONTECELIO. AL MOMENTO NON VENGONO SEGNALATI PROBLEMI ALLA CIRCONE , RACCOMANDIAMO, TUTTAVIA, PRUDENZA ALLA GUIDA.SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA TIBURTINA E PRENESTINA.SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI BORGATA FINOCCHIO NEI DUE SENSI.FILE ANCHE SULLA NETTUNENSE IN PROSSIMITÀ DI PAVONA E CECCHINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA TEMPORANEAMENTE CHIUSA LA STAZIONE MANZONI A CAUSA DELL’INTERVENTO DELLE FORZE DELL’ORDINE.