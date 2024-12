Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 30-12-2024 ore 10:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio due turisti risultati aggredita uno squalo nella zona Nord di Marsa Alam in Egitto la vittima e Gianluca Di Gioia 1no di 48 anni mentre il connazionale ferito 69 anni originario della Provincia di Cremona non sarebbero in gravi condizioni presidente americano Jimmy Carter è morto nella sua casa di Planes in Giorgia lo ha riferito il figlioletto alla Casa Bianca nel 1976 Carter aveva Giovanni dei Reali più anziano presidente degli Stati Uniti viventi mi tutti i tempi dopo l’incidente aereo che ieri ha causato la morte di 179 persone in Corea del Sud un altro volo della compagnia low cost Gesù è Decollato è stato fatto rientrare all’aeroporto di partenza causa dello stesso problema Al carrello di atterraggio riscontrato nel incidente mortale lo riporta agenzia di stampa sudcoreana yonhap citando alcune fonti vogliamo ancora pagina piatto sospeso per le sorti di Cecilia sala incarcerato per il 19 dicembre scorso la giornalista italiana era partita per l’iran per svolgere servizi giornalistici il 13 dicembre con un regolare visto di 8 giorni poi è stata condotta nella prigione di Farnesina ha sciolto il riserbo con una nota dopo 8 giorni nel momento in cui la reporter non è riuscita a tornare in Italia il 20 dicembre con un volo perNon sport Serie A Milanfinisce 1 a 1 rossoneri fuori dall’Europa i giallorossi proseguono la serie positiva a Torino Juventus Fiorentina 22 la Viola pareggia al €0,80 il Napoli ritrova la vetta della classifica Venezia tutto fatica a 10 nella prima nella prima gara domenicale te lo direbbe Torino finisce 2 a 2 noi per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto recate in compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa