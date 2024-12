Sport.quotidiano.net - Super Pajola La Virtus è già in final eight

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna 97 Scafati 71 SEGAFREDO:13, Cordinier 9, Clyburn 10, Polonara 10, Zizic 8, Grazulis 8, Morgan 10, Tucker 9, Diouf 9, Hackett 2, Belinelli 3, Akele 6. All. Ivanovic. GIVOVA SCAFATI: Zanelli 7, Gray 18, Stewart 2, Pinkins 4, Jovanovic 5, Miaschi 6, Ulaneo, Anim 14, Sorokas 15, Sangiovanni ne, Pezzella ne, Greco ne. All. Pilot. Arbitri: Attard, Nicolini, Dionisi. Note: parziali 21-14; 43-36; 74-52. Tiri da due:32/44; Scafati 16/38. Tiri da tre: 7/20; 7/23. Tiri liberi: 12/18; 18/20. Rimbalzi: 35; 27. Il botto di fine anno, volendo, lo assicura Rayjon Tucker con una schiacciata che da sola vale il prezzo del biglietto. Ma lachea Scafati ha tanti motivi per ritenersi soddisfatta. A patto di continuare così, perché quel signore che non siede mai in panchina – Ivanovic quando è tranquillo osserva con le braccia incrociate, quando non vede quello che vuole, mulina le stesse articolazioni verso la sua panchina – pretende il massimo.