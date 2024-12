Ilgiorno.it - Suor Anna Donelli è di nuovo libera: “In solitudine per 25 giorni, un Natale durissimo. Ora torno a fare del bene”

Brescia, 30 dicembre 2024 – Dopo essere stata per 25 giorni ai domiciliari, schiacciata da un'accusa pesante: quella di essere la "postina" dei boss della cosca 'ndraghetista dei Tripodi di Brescia, una contestazione da lei negata con forza. Il tribunale del Riesame ha annullato la misura cautelare a carico di suor Anna Donelli, la 57enne religiosa cremonese storica volontaria delle carceri (da San Vittore a Canton Mombello) arrestata il 5 dicembre per concorso esterno in associazione mafiosa nella doppia inchiesta dell'Antimafia. La suora è tornata a rivedere il cielo fuori dalla sua abitazione alla periferia di Milano.