Lanazione.it - Stefania Proietti saluta Assisi. Oggi il Consiglio comunale prende atto della decadenza

È il giorno del “distacco“ per il sindacoe dell’inizio per Valter Stoppini che, da vicesindaco diventerà sindaco facente funzioni. È convocato peralle 15, infatti, ilche vede un solo punto all’ordine del giorno e cioè le determinazioni in ordine alladel sindaco, per incompatibilità con il suo ruolo di presidenteGiunta regionale dell’Umbria; relazionerà sulla questione Donatella Casciarri, presidente dell’assemblea, con l’esito – scontato – dell’abbandono(che guida la città dal 2016, con riconferma nel 2021) e il passaggioguida del governo cittadino a Stoppini, in attesa delle votazioniprossima primavera che porteranno all’elezione del sindaco e del nuovo. Votazioni che vedono le forze politiche già mobilitate, con il Pd che ha indicato proprio in Stoppini il proprio candidato (in attesa dei movimenti delle altre forzecoalizione di governo, a cominciare dai ‘civici’) mentre nel centrodestra si sta lavorando per trovare una quadra e un candidato sindaco in grado di riconquistare il comune dopo le sconfitte del 2016 e del 2021.