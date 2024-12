Lanazione.it - Si è aperto il Giubileo. La cerimonia in Duomo. Il messaggio del vescovo: "La speranza che salva"

Tantissimi i fedeli che ieri hanno partecipato con emozione all’apertura dell’anno giubilare anche a Pistoia. La processione è partita alle 17,30 dalla chiesa di San Bartolomeo per raggiungere la Cattedrale, dove il, monsignor Fausto Tardelli ha officiato ladi apertura del, una celebrazione solenne, che ieri si è svolta in tutte le cattedrali del mondo, dopo l’apertura della Porta Santa in San Pietro in Vaticano lo scorso 24 dicembre, e dopo che ieri il Papa hala Porta Santa della cattedrale di Roma, San Giovanni in Laterano. Quanti infatti non potranno recarsi a Roma in quest’anno potranno ricevere il dono dell’indulgenza per sé o in suffragio di un defunto, visitando la Cattedrale e i santuari mariani della Basilica della Madonna dell’Umiltà e della Madonna di Valdibrana.