Quotidiano.net - Rovigo: una mostra ripercorre l’avventura di Cristina Roccati, prima ‘fuorisede’

Leggi su Quotidiano.net

, 30 dicembre 2024 – Bologna, “un Paradiso per le donne”. Almeno nel Secolo dei Lumi. Opportunità unica, che una ragazza quindicenne coglie al volo. Lascia nel 1747 la sua periferica(5.000 anime, economia poco fiorente). E va a studiare,‘fuori sede’ della storia, partecipando pure alle osservazioni astronomiche nella Specola, e a laurearsi il 5 maggio 1571, diciannovenne, in quella che nel discorso finale, tenuto in pubblico all’Archiginnasio, saluta con riconoscenza: “Madre di tutte le Scienze e di tutte le Arti. Onorando me, oggi voi onorate tutte le donne amanti del sapere. Grazie, Università di Bologna”. Lo dice, in latino,. Oggi, si scrivenei database della missione PLATO dell’Agenzia Spaziale Europea. Il suo nome è su un telescopio: destinato a volare sul punto Langrangiana L2 del sistema Terra-Sole e ad orbitare attorno alla nostra stella per il tempo a venire.