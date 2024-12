Tvplay.it - Roma, disdetta per Ranieri: c’è il City sull’obiettivo di mercato

Laè stata sorpassata dal Manchesternella corsa a uno dei più interessanti giocatori in Europa in questo momento: cosa è successo?Non è semplice farea gennaio, ma lo è ancora di più quando entrano in gioco colossi come il Manchester. Ladista valutando i vari profili da prendere in considerazione per rinforzarsi nella seconda metà di stagione, ma su uno di questi obiettivi dovrà vedersela con l’ingombrante concorrenza di Guardiola. Molto più probabilmente il club giallorosso potrebbe decidere di deviare le sue attenzioni su altri obiettivi.per: c’è ildi. (LaPresse) TvPlay.itsta riuscendo faticosamente a risollevare la squadra capitolina dopo un catastrofico avvio di stagione, ma molti si aspettano qualche intervento sula inizio 2025.