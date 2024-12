Metropolitanmagazine.it - Ralph Fiennes non ha amato il suo ruolo insieme a Jennifer Lopez in “Un amore a 5 stelle”

ha avuto una carriera estremamente varia nel corso degli anni. Ha debuttato in televisione nel 1991, interpretando ildi Michael nella serie TV Prime Suspect. Un anno dopo, ha anche interpretato ildi Heathcliff nell’adattamento del 1992 di Cime tempestose di Emily Brontë. Da allora, ha recitato sia in ruoli drammatici che comici, tra cui Schindler’s List, Quiz Show e nel film di Wes Anderson The Grand Budapest Hotel.è stato candidato a due Oscar, il primo per il suoin Schindler’s List e il secondo per Il paziente inglese. Quest’anno,sembra destinato a ottenere di nuovo una nomination all’Oscar con la sua parte in Conclave.Conclave è un film diretto da Edward Berger sul cardinale Lawrence, che deve guidare la ricerca del Vaticano per un nuovo papa.