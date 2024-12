Ilgiorno.it - Protezione civile. In arrivo la nuova casa

Dopo tante traversie lunedì 31 gennaio inizierà il cantiere per realizzare lasede delladi Veduggio con Colzano e Renate. L’appalto se l’è aggiudicato la società Radice Costruzioni srl con sede legale a Rho. La ditta ha avanzato una proposta di 385mila euro (esclusi oneri di sicurezza e Iva). Regione Lombardia ha stanziato i fondi necessari contribuendo per lasede di via Libertà con 250mila euro, mentre il Comune di Veduggio ne ha stanziati 200mila liberati dal progetto di recupero dell’ex municipio, grazie al contributo accordato da due aziende private che usufruiranno dell’Art Bonus. Attualmente la sede del sodalizio si trova nella palazzina del centro sportivo comunale mentre il deposito dei mezzi e delle attrezzature è in piazza Libertà. La sede di via Libertà avrà un piano interrato dove troveranno spazio un magazzino e il garage per il ricovero dei mezzi mentre su un piano terra di circa 130 metri quadrati saranno realizzate sala riunioni, sala radio, doppi servizi, cucinino e altri due locali.