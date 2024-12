Bollicinevip.com - Pandorogate, il caso risolto da Chiara Ferragni con un accordo

Leggi su Bollicinevip.com

risolve ilcon une Codacons raggiungono una soluzione legale, una delle influencer italiane più famose e imprenditrice di successo, ha finalmentela controversia legale conosciuta come ““. La vicenda è nata quando è emerso che alcune delle vendite di pandori e uova di Pasqua promosse daerano state pubblicizzate come iniziative benefiche, ma in realtà i fondi destinati alla carità erano stati già raccolti prima della campagna. L’accusa principale, portata avanti dal Codacons, riguarda il presunto inganno nei confronti dei consumatori, che avrebbero acquistato i prodotti sotto l’impressione che il ricavato fosse destinato a cause benefiche.L’milionario: 3,4 milioni per chiudere ilPer mettere fine alla lunga disputa legale,ha accettato di pagare un risarcimento di ben 3,4 milioni di euro.