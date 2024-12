Pianetamilan.it - Panchina Milan – Inizia il Conceicao Day: il tecnico in partenza per Milano

Leggi su Pianetamilan.it

ufficialmente il SergioDay. Ilha esonerato Paulo Fonseca e si prepara a un nuovo capitolo, il 2025 sarà all'insegna del nuovo allenatore, sempre portoghese, che dovrà immediatamente preparare una sfida delicata come quella in Supercoppa contro la Juventus, programmata per venerdì 3 gennaio alle ore 20:00 italiane. La squadra rossonera avrà poco tempo per conoscere il suo nuovo allenatore e lo stessosarà costretto a lavorare con un numero ristretto di giocatori a causa dei tanti infortuni. Intanto, come abbiamo detto, ha inizio ilDay. Ilportoghese arriverà oggi ao e, come riportato da Cabine Desportiva, è già indal Portogallo. Quest'oggi, infatti,potrà avere un primo contatto con l'ambiente rossonero, in attesa di scoprire quando ci sarà la conferenza di presentazione e soprattutto il primo allenamento da allenatore del