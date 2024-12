Pianetamilan.it - Panchina Milan – Fonseca sempre più a rischio: gli aggiornamenti

Amici di 'Pianeta.it', dopo il pareggio interno fra Milan e Roma, la posizione di Paulo Fonseca sembra essere sempre più a rischio. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla panchina rossonera. CONCEICAO PRONTO A SUBENTRARE: FONSECA VERSO L'ESONERO. Paulo Fonseca verso l'esonero. Pronto al suo posto Sergio Conceicao, ex Porto. "DIRIGENTI AI MICROFONI? NON È UNA DOMANDA PER ME" Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza al termine di Milan-Roma, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025. LE PAROLE DI FONSECA: "LA SQUADRA HA AVUTO L'ATTEGGIAMENTO GIUSTO" Paulo Fonseca, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Roma, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025: "MI SENTO SOLIDO IN PANCHINA"