Nuova illuminazione per Piazza del Plebiscito a Napoli | al via da aprile Artigiani e artisti sotto il colonnato

Leggi su Ildenaro.it

“Abbiamo pensato a un progetto in più fasi per cui noi consegneremo un primo stralcio digià intorno ad2025 e porteremoilgrazie allo strumento degli usi temporanei così il cittadino potrà sentire la differenza”. Lo ha annunciato Alessandra dal Verme, direttrice dell’Agenzia del Demanio, parlando del progetto di recupero di, nell’ambito degli interventi previsti dal Piano città siglato oggi con il Comune di. La direttrice, spigando la natura e le finalità dell’intesa, halineato che “è una città che invita alle relazioni perché ha una storia di arte, di cultura profonda letteraria e popolare e queste relazioni devono stare in luoghi accessibili, belli, funzionali. Non si deve più sentire che ci sono abbandono e degrado soprattutto da parte dello Stato” ed ha evidenziato che “finalmente Stato e Comune pianificano insieme e decidono come destinare i beni dello Stato sul territorio ma anche immobili del Comune poco o male utilizzati.