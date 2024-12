Nessuno me l’ha detto l’ho scoperto da Instagram | il giocatore si scaglia con il suo club

Leggi su Sportface.it

Ilnonpresa bene e sicon quello che è ormai il suo ex: “Non è stato bello ciò che hanno fatto,da”.Non sempre gli addii nel mondo del calcio sono vissuti con serenità. Anzi, forse è più corretto dire che difficilmente si vedono addii pacifici. C’è chi lascia ildopo dei detriti con la società; c’è chi non si separa bene con i tifosi per aver accettato l’offerta di una squadra rivale; c’è chi viene salutato dalla dirigenza alla scadenza del contratto senza la possibilità di rinnovo. Il caso più eclatante degli ultimi giorni riguarda l’ex campione del mondo David Luiz.Arrivato in Europa a 20 anni, quando nel 2007 ha firmato con i portoghesi del Benfica, dopo quattordici anni passati a calcare i grandi palcoscenici del calcio mondiale con le maglie di Benfica, Chelsea, Paris Saint-Germain e Arsenal, nel 2021 è tornato a casa, in Brasile, firmando con il Flamengo.