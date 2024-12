Mistermovie.it - Mister Movie | Olly racconta la Laurea in Economia: Il Tatuaggio del Dalmata 101

Federico Olivieri, meglio conosciuto come, è pronto a calcare nuovamente il prestigioso palco di Sanremo 2025, partecipando tra i BIG per la seconda volta. Ma oltre alla musica, il giovane cantante ha svelato un lato inedito e ironico della sua vita,ndo un curioso episodio legato al suo percorso universitario durante un’intervista al podcast Chapeau.Il Cantantela sua Tesi diinclass="wp-block-heading">ha condiviso l’avventura della stesura della sua tesi diin, portata a termine in tempi record. Durante quei giorni frenetici, il cantante aveva fatto i conti per prevedere il suo voto finale: “Se tutto va bene e prendo tre punti per la tesi, mi laureo con 101. Se succede, mi tatuo un”, aveva dichiarato scherzando.