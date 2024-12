Pianetamilan.it - Milan-Roma, Ranieri: “Pareggio giusto e divertente. Dybala? Vale …”

Claudio, allenatore giallorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di, partita della 18^ giornata della Serie A 2024-2025 che si è giocata allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, ao. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul match: "Quello che ci hanno fatto loro nel primo tempo glielo abbiamo fatto noi nel secondo. Tutte e due le squadre hanno giocato per vincere. Ilè un risultatoe ha fatto divertire i tifosi di entrambe le squadre". Sui cambi: "Ho cambiato proprio per paura della seconda ammonizione. Volevo giocare in undici contro undici". Su Paulo: "Io credo che lo aiuti tutta la squadra e ora si allena con continuità, cosa che prima evidentemente non riusciva a fare. Vederlo così rende felici coloro i quali pagano il biglietto". Sulla Lazio: "Sta facendo un campionato molto bello, complimenti a Baroni e ai giocatori.