Milan la moglie di Fonseca sentenzia | Paulo ha lavorato con onore e passione

Katerinadi, ha espresso un commento in merito all'operato del marito sulla panchina del. La donna, presentatrice televisiva ucraina, spesso ha accompagnato il marito in diversi eventi. Era presente, ad esempio, alla festa per i 125 anni del club rossonero, ma anche all'incontro con Jannik Sinner alle ATP Finals 2024 qualche settimana fa. E, come prevedibile, non deve aver preso bene l'esonero del maritoda parte del. A questo proposito, ha deciso di affidare ad un post 'Instagram' il suo commento sulla vicenda, omaggiando il lusitano per il lavoro svolto con, professionalità enel corso di questi mesi. Poi ringrazia anche i tifosi per le parole di rispetto e riconoscimento. Ecco, dunque, il suo messaggio. "Vorrei lasciare qui solo poche parole.