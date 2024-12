L’Italia dimentica i giovani | pochi precari e mal retribuiti Il circolo vizioso che alimenta la denatalità

Leggi su Open.online

del nostro Paese sono sempre meno e vivono una condizione di persistente svantaggio. A rivelarlo, con dati chiari e preoccupanti, è il rapporto Demografia e Forza Lavoro pubblicato dal Cnel, un documento che fotografa un’Italia che sembrare il futuro. I numeri descrivono uno scenario inequivocabile. Il tasso di fecondità in Italia è da decenni tra i più bassi in Europa, con una media inferiore a 1,5 figli per donna. Un dato che, nonostante sia allarmante da tempo, si è ulteriormente ridotto negli ultimi anni.è un paese di anziani: dagli anni ’90, gli over 65 hanno superato stabilmente gli under 15. Ma oggi l’invecchiamento si è spinto ancora oltre, con gli anziani che superano non solo isotto i 25 anni, ma anche, secondo le proiezioni del Cnel, presto l’intera fascia di popolazione tra 0 e 35 anni.