Le donne in pericolo durante le feste picco di violenze La sociologa Munafò | La mia notte di Natale in ospedale Temo il Capodanno

Torna a casa da una partita a carte con gli amici. È ubriaco, forse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Un uomo duro, ma che non ha mai dato alcuna avvisaglia di quanto sta per accadere.Bastano poche parole, inveisce contro la compagna e la strattona. Le rompe il naso. I bambini assistono a tutta la scena, si disperano. Di lì a poco avrebbero aperto i regali sotto l’albero di. L’uomo scappa via, si allontana e di lui si sono perse le tracce ancora oggi. La donna è costretta a recarsi prima in, poi dai carabinieri.Leinledi. La: “La miadiinil” (CANVA FOTO) – Notizie.comÈ l’estrema sintesi di quanto accaduto la sera del 24 dicembre scorso, a poche ore dalin quartiere di Roma.