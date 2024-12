Lanazione.it - La vita di clausura nel calendario delle monache

Leggi su Lanazione.it

Il CanticoCreature di San Francesco: storie e immagini di laboriosità, preghiera edi “” nei 12 scatti della sesta edizione deldel monastero di Santa Veronica Giulianiclarisse cappuccine. Foto inedite realizzate dalle nove sorelle del monastero con la collaborazione del fotografo Enrico Milanesi corredate da frasi e pensieri per ogni mese del 2025. Immagini catturate nel silenzio del monastero da una stagione all’altra, di giorno e di notte come quella che ritrae una tartaruga che procede lenta su un vialetto accanto all’orto dove sullo sfondo si scorge l’immagine di una sorella che cammina e prega. Una immagine simbolo che racchiude tutto il senso dellalì dentro e fuori: la lentezza e meditazione come virtù. Il nuovo anno sarà ancora scandito da “Laus Deo” (due parole scritte ripetutamente dalla Santa a conclusione di lettere epagine del suo diario), 12 mesi, 12 fotografie, 12 frasi della Santa da leggere e meditare.