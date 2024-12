Formiche.net - La spesa assistenziale italiana sotto esame: riforme necessarie? Scrive Zecchini

Leggi su Formiche.net

Nel clima natalizio si è più inclini a esprimere solidarietà agli indigenti fornendo assistenza in varie forme. Lo Stato è il principale soggetto che si impegna nel sostenere i meno abbienti, ricorrendo a vari interventi nell’intento precipuo di mitigare le disparità di risorse tra i cittadini e promuovere la coesione sociale. Le disuguaglianze di censo e i fenomeni di povertà, tanto assoluta che relativa, tendono a disgregare tra i cittadini il senso di comunità, benché siano il risultato della naturale diversità tra individui nelle capacità e nell’impegno al lavoro. Anche nelle società più egalitarie si osservano dislivelli di reddito malgrado lo Stato operi per contenerli con vari meccanismi redistributivi.In Italia lapubblica per interventi assistenziali, coperta con trasferimenti a carico della fiscalità generale, ammontava nel 2023 a 164,4 miliardi, secondo l’apposita gestione Gias, comprendendo componenti classificate come pensioni e sovvenzioni per disoccupazione che in realtà sono forme di assistenza.