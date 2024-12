Lanotiziagiornale.it - La malnutrizione è un’emergenza mondiale, Save the Children lancia l’allarme: nel 2024 il numero di bambini nati in condizione di fame è cresciuto del 5%

Se ne parla troppo poco ma laè una vera e propria emergenza. Secondo un’analisi dithe, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e ia rischio e garantire loro un futuro, nelsonoalmeno 18,2 milioni didestia soffrire la, circa 35 al minuto.L’analisi dell’Organizzazione ha mostrato che, nel, ildiindiè aumentato del 5% circa rispetto all’anno precedente e del 19% rispetto ai 15,3 milioni registrati nel 2019, quando i progressi sullainfantile hanno iniziato ad arrestarsi. Conflitti, sfollamenti, eventi climatici estremi e l’aumento del costo del cibo hanno contribuito a ridurre la nutrizione deia livello globale. L’analisi include iin Paesi a rischio di carestia o in condizioni catastrofiche di insicurezza alimentare acuta, tra cui Sud Sudan, Haiti, Mali e Sudan, dove livelli diassimilabili alla carestia sono stati registrati in metà dei 18 Stati del Paese.