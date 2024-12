Puntomagazine.it - La città di Pozzuoli ancora in attesa della delibera di giunta per il salario minimo comunale

Leggi su Puntomagazine.it

Stefano Ioffredo, Segretario Provinciale di Sinistra Italiana, richiama l’amministrazionealla concretizzazionemozione approvata nel 2024.«Il primo maggio 2024 aSinistra Italiana insieme all’associazione “Ets L’Iniziativa” protocollava una proposta di mozione per l’introduzione di un», ha dichiarato Stefano Ioffredo, Segretario ProvincialeFederazione di Napoli di Sinistra Italiana.«La nostra mozione – ha ricordato – contenente l’applicazione di una paga oraria inderogabile di almeno 9 euro l’ora per tutte le lavoratrici e i lavoratori delle aziende che vincono appalti o hanno concessioni di beni e servizi nei comuni, è stata presentata nel consigliodel 27 giugno del corrente anno dalla consiglieraMarzia del Vaglio e da Angelo Lucignano, che in quel periodo svolgeva in surroga il ruolo di consigliere».