Movieplayer.it - Il Paradiso delle signore 9 anticipazioni 30 dicembre: imprevisto per Elvira e Salvo a un passo dal matrimonio

Il9 torna oggi in TV con una puntata che vedrà Adelaide e Clara alle prese con difficili decisioni da prendere: cosa succederà nell'appuntamento del 30. Il9, dopo la pausa natalizia, torna oggi, lunedì 30, su Rai 1 alle 16:00 con una nuova puntata. La soap torna da oggi in pianta stabile nei palinsesti pomeridiani, con la sola eccezione di mercoledì 1° gennaio.Il: un Capodanno difficile per Adelaide Se a Natale Adelaide ha preferito avere Umberto alla sua tavola, per riunire la famiglia, a Capodanno la contessa vuole invece invitare Marcello, eliminando il posto a tavola del Guarnieri. Dovrà però fare i conti con Odile: sua figlia proverà a convincerla a invitare anche il Commendatore, approfittando .