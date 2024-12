Iodonna.it - Il 4 gennaio prenderà ufficialmente il via la stagione di sconti e ribassi. Tra must-have su cui investire, oggetti del desiderio e qualche sfizio da togliersi

Il countdown ècominciato. No, non quello per Capodanno, bensì quello in vista dei saldi invernali 2025. Stivali texani: 5 outfit eleganti dai 20 ai 60 anni X Trascorso il frenetico periodo che precede il Natale, tra acquisti ragionati e regali last minute, si avvicina ora un altro evento molto atteso. Come nel caso del Black Friday, ladei saldi rappresenta per molte consumatrici e fashioniste il momento prediletto pero persu item destinati ad essere sfoggiati negli anni a venire.