Biccy.it - Erick dei Dinsieme è gay? Arriva la sua reazione

Leggi su Biccy.it

Come vi ho già scritto un paio di settimane fa Luì e Sofì del duo Me Contro Te ne ha cantate di santa ragione ae Dominick del duoaccusandoli neanche troppo velatamente di essere delle loro brutte copie. Il dissing fra i quattro ragazzi è andato avanti un po’ di giorni e a un certo punto è intervenuto a gamba tesa anche Alessandro Rosica che, via social, ha additato un lui di una delle coppie come segretamente. “Una coppia è fake e un uomo della finta coppia è100%. Continuano solo per marciarci sopra Ora tocca a voi capire quale “.Luì della coppia Me Contro Te ha risposto tramite il suo podcast: “Scrivere qualcosa del genere a noi non ci fa né caldo né freddo, ci passiamo sopra con un sorriso” – ha dichiarato – “Ma un commento del genere, scritto a qualcun altro, può ferire molto, può far star male l’altra persona.