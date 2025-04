LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano Eurolega basket 2025 in DIRETTA | tra poco comincia il derby

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.10: Milano è reduce da una settimana terribile. Le sconfitte con Real Madrid e Barcellona hanno portato l'Olimpia in questa situazione disperata di classifica ed inoltre lunedì è arrivato l'incredibile ko in rimonta in casa di Napoli. Milano deve quindi vincere il derby per ritrovare un po' di fiducia.

20.07: Per la Virtus la partita non ha assolutamente alcun valore in termini di classifica, visto che Bologna è già eliminata da tempo e concluderà al penultimo posto questa stagione di Eurolega.

20.04: Stella Rossa ed Efes sono già in campo dalle 20.00 e quindi vi terremo informati sull'andamento della sfida. Milano è obbligata a vincere con Bologna e poi con il Baskonia all'ultima, sperando in un doppio passo falso della Stella Rossa.

20.02: Per l'Olimpia è l'ultima occasione per tenere viva la fiammella di speranza di giocare il Play-In.

