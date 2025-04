Mistermovie.it - Mister Movie | Trailer La Rosa di Versailles: Il film anime debutta su Netflix il 30 Aprile

L'attesa per gli appassionati sta per finire: il nuovo lungometraggio animato de Ladi, iconica opera di Riyoko Ikeda, sarà distribuito a livello globale sulla piattaformaa partire dal prossimo 30. Questa uscita celebra idealmente il cinquantesimo anniversario del manga originale, un caposaldo della narrativa sh?jo e dell'animazione nipponica che continua a conquistare generazioni. La produzione è affidata al rinomato Studio MAPPA.LadiLa conferma della distribuzione internazionale via streaming placa mesi di attesa e speculazioni, specialmente dopo il positivo riscontro ottenuto dalnelle sale cinematografiche giapponesi, dove ha esordito lo scorso 31 gennaio attirando sia fan storici che nuovi spettatori. Il coinvolgimento dello Studio MAPPA, celebre per successi recenti come Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man, è considerato una garanzia di elevata qualità visiva e narrativa.