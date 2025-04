Morta in clinica prima dell’operazione si è svolta l’autopsia per il caso Mazzuoli

Siena, 4 aprile 2025 – Si è concluso, all'ospedale Le Scotte di Siena, l'accertamento autoptico sul corpo di Roberta Mazzuoli, la donna di 48 anni di Abbadia San Salvatore (Siena), Morta venerdì 28 marzo alla clinica privata "San Giuseppe Hospital" di Arezzo. Roberta doveva sottoporsi ad un'operazione chirurgica agli occhi. Il problema è sorto in fase di somministrazione dell'anestesia. L'esame autoptico è stato eseguito dall'equipe medico legale coordinata dal dottor Mario Gabbrielli. Nominato dalla Procura di Arezzo anche un anestesista. Anche i familiari, assistiti dallo Studio3A-Valore S.p.a, in collaborazione con l'avvocato Christian Rosa del foro di Arezzo, avevano nominato un loro consulente. Secondo le prime indiscrezioni, la morte della 48enne sarebbe sopraggiunta in pochi minuti.

Morta in clinica prima dell’operazione, si è svolta l’autopsia per il caso Mazzuoli - La donna doveva sottoporsi a un intervento di routine. La situazione è poi precipitata. L’esame ha avuto luogo all’ospedale Le Scotte di Siena. I familiari hanno nominato un loro consulente ... (lanazione.it)

