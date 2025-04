Mistermovie.it - Mister Movie | In Arrivo un Nuovo Libro di Harry Potter, l’Inedita Edizione Interattiva Illustrata!

L'universo letterario disi prepara ad accogliere un, affascinante volume: è stata annunciata l'uscita dell'die il Calice di Fuoco, prevista per ottobre 2025. Gli appassionati potranno presto assicurarsi una copia di questa rivisitazione del quarto capitolo della celebre saga, già disponibile per la prenotazione internazionale, preparandosi a riscoprire le avventure del giovane mago.Calice di Fuoco: Arriva l'IneditaQuesta pubblicazione promette un'immersione senza precedenti nel Torneo Tremaghi, invitando i lettori a confrontarsi con creature fantastiche, svelare ii del Lago Nero di Hogwarts e lasciarsi stupire da una nuova dimensione esperienziale. L'editore la descrive come un pezzo pregiato per collezionisti e un gioiello ricco di elementi interattivi, ideale tanto per i neofiti della saga quanto per i fan desiderosi di aggiungere un'opera unica alla propria raccolta.