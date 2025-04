Al via il corso per Vigili del Fuoco Volontari a Perugia

È iniziato oggi, presso il Comando provinciale deideldi, ildi formazione per allievidel. I partecipanti andranno a rinforzare i Distaccamentidi Città della Pieve, Castiglione del Lago, Sellano e della Valnerina.Il programma prevede oltre 120 ore di formazione, alternando lezioni teoriche in aula e addestramenti pratici sul campo. Durante la giornata inaugurale, i 33 allievi e allieve hanno indossato per la prima volta l’uniforme operativa e appreso l’uso dei dispositivi di protezione individuale, fondamentali per garantire sicurezza negli interventi di soc

