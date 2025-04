Lettera43.it - Raid russo su Kryvyi Rih in Ucraina: 14 morti e più di 50 feriti, tra cui sei bambini

Venerdì la Russia ha colpito con un attacco missilistico una zona residenziale nella città diRih, nell’centrale, provocando la morte di almeno 14 persone e ferendone più di 50, secondo le autorità ucraine. Tra le vittime ci sono anche sei, scrive l’Ap. L’attacco, che ha colpito la città natale del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è stato definito da Serhii Lysak, governatore della regione di Dnipropetrovsk, un «assalto contro i civili». Zelensky ha condannato l’attacco su Telegram, sottolineando che il missile ha colpito una strada in un’area residenziale. Il presidente ucraino ha accusato la Russia di non volere la fine della guerra: «Ogni missile, ogni attacco con droni dimostra che la Russia vuole solo la guerra».Rubio: «Le azioni dei russi, non le parole, determineranno la loro serietà»L’attacco aRih è avvenuto poco dopo un altro bombardamento su Kharkiv, la seconda città, che ha causato la morte di cinque civili.