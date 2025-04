Il Palermo onorerà la memoria di Sara Campanella con una maglia dedicata | “Non un minuto di silenzio”

Palermo scenderà in campo con una maglia speciale in memoria di Sara Campanella: "Non un minuto di silenzio, non un minuto senza lottare, non un minuto senza urlare 'basta'. Basta alla violenza sulle donne, basta alla cultura del possesso ossessivo e alle relazioni tossiche che sfuggono al controllo".

Il Palermo onorerà la memoria di Sara Campanella con una maglia dedicata: "Non un minuto di silenzio". Morte di Sara Campanella, Stefano Argentino ha confessato davanti ai pm: "Era fredda e indifferente". Sara Campanella, lunedì a Misilmeri i funerali. La funzione sarà officiata dall’arcivescovo Lorefice. Femminicidio Sara, trovato un coltello: dubbio sia l’arma usata. Boris Giuliano tra i Giusti: Andria celebrerà il capo della Squadra Mobile ucciso dalla mafia. Esperti di diritto delle Arti a Palermo: sarà consegnato un premio alla carriera in memoria di Giuni Russo. Ne parlano su altre fonti

