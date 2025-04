Trento ragazzo 19enne uccide il padre per difendere la madre

uccide il padre che picchiava la madre. Confessa il 19enne che ha compiuto il delitto in Trentino. Avrebbe agito d’impulso per difendere la mamma colpendo il padre con un coltello. Servizio di Alessio Orlandi Trento, ragazzo 19enne uccide il padre per difendere la madre TG2000. Tv2000.it - Trento, ragazzo 19enne uccide il padre per difendere la madre Leggi su Tv2000.it ilche picchiava la. Confessa ilche ha compiuto il delitto in Trentino. Avrebbe agito d’impulso perla mamma colpendo ilcon un coltello. Servizio di Alessio OrlandiilperlaTG2000.

