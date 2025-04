Nicole Kidman la trasformazione per Nine Perfect Strangers 2 | i dettagli del nuovo look

Nicole Kidman si trova nuovamente sotto i riflettori ma, questa volta, con un aspetto tutto nuovo: la biondissima attrice premio Oscar vanterebbe attualmente un look inedito, causa il copione di Nine Perfect Strangers 2.Nicole Kidman irriconoscibile sul set di “Nine Perfect Strangers 2”Fascino indiscutibile, occhi color del ghiaccio e onnipresente chioma bionda sono soltanto tre dei principali tratti a comporre l’iconico signature look di Nicole Kidman, tendenzialmente rimasto invariato nel corso della sua variegata carriera.È alla soglia dei 58 anni, inaspettatamente, che la vediamo iniziare un capitolo come trasformista: se nel recente thriller Holland, attualmente disponibile su Prime Video, la si vede sfoggiare un inatteso caschetto corto color ginger, durante i photocall del press tour la si è ammirata talvolta con i capelli lunghissimi a scendere sulle spalle, talvolta raccolti in una maxi coda di cavallo. Dilei.it - Nicole Kidman, la trasformazione per Nine Perfect Strangers 2: i dettagli del nuovo look Leggi su Dilei.it Dopo il clamoroso successo di Babygirl – thriller erotico in concorso alla passata Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia – e la conseguente vittoria del Premio Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile,si trova nuovamente sotto i riflettori ma, questa volta, con un aspetto tutto: la biondissima attrice premio Oscar vanterebbe attualmente uninedito, causa il copione di2.irriconoscibile sul set di “2”Fascino indiscutibile, occhi color del ghiaccio e onnipresente chioma bionda sono soltanto tre dei principali tratti a comporre l’iconico signaturedi, tendenzialmente rimasto invariato nel corso della sua variegata carriera.È alla soglia dei 58 anni, inaspettatamente, che la vediamo iniziare un capitolo come trasformista: se nel recente thriller Holland, attualmente disponibile su Prime Video, la si vede sfoggiare un inatteso caschetto corto color ginger, durante i photocall del press tour la si è ammirata talvolta con i capelli lunghissimi a scendere sulle spalle, talvolta raccolti in una maxi coda di cavallo.

