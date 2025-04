A Bergamo il Vaisakhi | in 3000 per la festa della comunità Sikh Viabilità | le modifiche

Bergamo alcune vie del centro chiuse per permettere lo svolgimento della partecipata cerimonia religiosa. Nell’articolo l’ordinanza del Comune sulle modifiche alla Viabilità. Ecodibergamo.it - A Bergamo il Vaisakhi: in 3000 per la festa della comunità Sikh. Viabilità: le modifiche Leggi su Ecodibergamo.it LA CERIMONIA. Sabato 5 aprile aalcune vie del centro chiuse per permettere lo svolgimentopartecipata cerimonia religiosa. Nell’articolo l’ordinanza del Comune sullealla

A Bergamo il Vaisakhi: in 3000 per la festa della comunità Sikh. Viabilità: le modifiche - Il Vaisakhi, conosciuto anche come Baisakh i, è la festa del raccolto nel Punjab, ed è celebrata indipendentemente da casta, fede, comunità o religione. In India, e in particolare nella regione del ... (ecodibergamo.it)

Bergamo celebra il Vaisakhi: attese oltre 3000 persone per la festa della comunità Sikh - Vaisakhi si terrà in via Spino, nell'area abitualmente destinata al mercato settimanale, e sarà anticipata da un corteo ... (bergamonews.it)