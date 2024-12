Sport.quotidiano.net - Elezioni Figc, Gravina è l’unico candidato

Alla fine correrà soltanto lui, Gabriele, perché nessun altro si è. A conferma che il nome di Alessandro Del Piero, speso nelle ultime settimane, era più un ‘ballon d’essai’ che una vera proposta politica con qualcuno alle spalle. Lo stesso ex campione juventino peraltro aveva spiegato subito di non essere stato interpellato a riguardo. Quindi Gabriele, presidente uscente della, sarà ilunico alleprogrammate per il 3 febbraio, e già questa è una notizia viste le polemiche che avevano circondato anche il suo nome dopo gli ultimi insuccessi sportivi della nazionale, dalla mancata qualificazione al mondiale alla deludente esperienza nell’Europeo tedesco. Le letture possono essere tante, a seconda del punto di vista di chi guarda. Senza scomodare il Guareschi del famoso ‘visti da destra, visti da sinistra’, è chiaro che qualcosa negli ultimi mesi deve essere cambiato, se la parte che reclamava le dimissioni non ha saputo o non ha voluto esprimere una candidatura alternativa forte.