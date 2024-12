Thesocialpost.it - Elanain Sharif, l’italo-egiziano assolto dalle accuse: sarà presto rilasciato

Egitto:il rilascio, cittadino italo-detenuto in Egitto dallo scorso 9 novembre, è statodall’accusa di produzione e diffusione di materiale pornografico. La decisione è stata presaautorità egiziane al termine dell’udienza, aprendo così la strada alla sua liberazione, prevista per la serata di domani.Lee il contesto legale, 44 anni, nato in Egitto e residente a Terni, era stato fermato all’aeroporto del Cairo all’arrivo da un volo proveniente dall’Umbria, dove viaggiava insieme alla madre. L’uomo, ex attore del settore pornografico, era stato accusato di un reato che in Egitto comporta pene severe, da sei mesi fino a tre anni di carcere. Secondo il codice penale, un cittadino può essere perseguito anche per reati commessi fuori dal territorio nazionale, circostanza che aveva reso il caso particolarmente complesso.