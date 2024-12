Iltempo.it - Dopo Jumaa è morto anche Ali: ennesimo neonato deceduto per il freddo

Undi appena un mese èquesta mattina all'ospedale di Al-Aqsa a causa del. A riportarlo è l'agenzia palestinese Wafa, che cita fonti mediche. Ali al-Batran, questo il nome del piccolo, era il gemello dial-Batran,ieri a causa delin una tenda a Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza. È il sestoa morire per ilin una settimana. Secondo le fonti citate dall'agenzia, la malnutrizione tra le madri ha portato alla comparsa di nuovi casi di malattia tra i bambini, aggravando la situazione sanitaria. Il direttore del Soccorso medico a Gaza Muhammad Abu Afash, ha affermato che i bambini muoiono ogni giorno a causa del fortee della mancanza di beni di prima necessità come cibo, bevande e latte, tende, coperte, vestiti. Nel frattempo, in merito alla situazione a Gaza, si è espresso il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista rilasciata al quotidiano emiratino ‘The National': «Spero che nei prossimi giorni ci siano delle notizie positive, con un potenziale scambio di prigionieri e ostaggi che potrebbe portare a un cessate il fuoco.