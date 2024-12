Ilfoglio.it - Cosa ha fatto Abedini, di cui l'America chiede l’estradizione dall’Italia

Traduciamo il comunicato stampa pubblicato dal dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti il 16 dicembre scorso, dopo l’arresto del cittadino svizzero-iraniano Mohammad, avvenuto in Italia su mandato di Washington, e del suo complice Mohammad Sadeghi, avvenuto in Massachusetts. Mahdi Mohammad Sadeghi, 42 anni, cittadino statunitense e iraniano residente a Natick, Massachusetts, e Mohammadnajafabadi, noto anche come Mohammad), 38 anni, di Teheran, Iran, sono stati accusati di cospirazione per l’esportazione di componenti elettronici sofisticati dagli Stati Uniti all’Iran in violazione delle leggi statunitensi sul controllo delle esportazioni e delle sanzioni.è stato inoltre accusato di fornire sostegno materiale a un’organizzazione terroristica straniera, che ha portato alla morte di tre militari statunitensi uccisi da un attacco con un drone, l’Unmanned Aerial Vehicle (Uav), a una base militare in Giordania.