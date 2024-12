Tvplay.it - Colpaccio Inter, sorpresa Marotta: affare con la big di serie A

L’ha cominciato a pianificare le prossime mosse di mercato. Nel mirino del presidente è finito un top player dellaA.Fino a giugno darà fiducia all’attuale rosa, ritenendola capace di vincere lo scudetto e di arrivare alle fasi finali della Champions League. A luglio, poi, avvierà un profondo restyling volto a consegnare a Simone Inzaghi nuovi rinforzi di qualità. Diversi i nomi seguiti dall’, come ad esempio Nico Paz del Como e Santiago Castro del Bologna. Ma non finisce qua: nel mirino del presidente Giuseppeè finito infatti un altro giocatore dellaA, caduto in disgrazia nella sua attuale squadra.con la big diA – TvPlay.it (LaPresse)Parliamo di Lorenzo Pellegrini, protagonista fin qui di una stagione negativa e particolarmente avara di soddisfazioni: appena una rete e due assist nelle 19 partite disputate tra tutte le competizioni, di cui solo 12 da titolare.