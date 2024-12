Inter-news.it - Bastoni ricorda: «Supercoppa? Impresso il gol di Sanchez alla Juventus!»

Leggi su Inter-news.it

L’Inter è in viaggio verso Riyad, dove giovedì affronterà l’Atalanta nella semifinale di Coppa Italia. Direttamente dal volo che conduce in Arabia Saudita, interviene Alessandro. Il difensore nerazzurrouno dei momenti più belli legaticompetizione e ad Alexis.IN VOLO – L’Inter fa un bel regalo ai suoi tifosi. Nel corso del viaggio che porta i nerazzurri a Riyad il canale Instagram nerazzurro dà il via a un diretta che vede protagonisti Alessandroe Matteo Darmian. I due calciatori rispondono alle domande dei support sui social, rendendo più leggero e piacevole il volo verso l’Arabia Saudita. A tre giorni dsemifinale contro l’Atalanta, il focus non può che essere anche sullaItaliana. Rispondendo alle curiosità dei tifosi dell’Inter,rievoca un ricordo che resterà per semprenei cuori nerazzurri.