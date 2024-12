Sport.quotidiano.net - Virtus Bologna batte Scafati e chiude l’anno con il botto

, 29 dicembre 2024 - Due punti, vittoria sue qualificazione aritmetica alla final eight di Coppa Italia a Torino, in febbraio. Alla Segafredo Arena rientra Daniel Hackett - Toko Shengelia è in tribuna, ma essere fuori dall’ospedale è di per se una buona notizia - e laprova a dare continuità alla vittoria in Eurolega ottenuta venerdì, sullo stesso campo, contro l’Asvel Villeurbanne che era annunciata in un gran momento di forma. Se la, in Eurolega, ha reso tutto apparentemente semplice e scontato lo si deve proprio alla maggiore verve dei bianconeri. Che continuano a difendere, come già avevano fatto con i francesi. Solo che la difesa, evidentemente, non ‘basta’. Il prezzo del biglietto lo vale, da solo, Dusko Ivanovic, che passeggia nervosamente davanti alla sua panchina, a braccia conserte.