Thesocialpost.it - Verbania, parrucchiera aggredita con l’acido dall’ex nel suo negozio

si è consumato un atto di violenza che ha sconvolto la comunità. Unaè statanel suocompagno. L’uomo, di circa sessant’anni, le ha lanciato del. L’aggressione si è verificata in pieno giorno e ha attirato l’attenzione dei clienti di un bar vicino.Leggi anche: L’ultimo post di Lorenzo prima del tragico incidente: “La vita.”Le urla della donna hanno richiamato gli avventori del locale, che sono intervenuti trovando l’uomo ancora con il flacone di acido in mano. La polizia è arrivata poco dopo e ha arrestato l’aggressore, accusandolo di lesioni gravissime.I soccorsiLa, soccorsa dai presenti e trasportata al pronto soccorso, ha riportato ferite che, secondo i medici, non sarebbero gravi. La vittima è rimasta lucida e ha raccontato agli agenti l’accaduto, fornendo dettagli utili per le indagini.